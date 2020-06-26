Зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова блиснула ідеальною фігурою в міні на пляжі

Так, знаменитість вирішила провести день на популярному пляжі разом з подругою, вбравшись у яскраву мінісукню. Воно максимально підкреслювало красу зірки, передає Politeka.

«Дуже вам раджу туди потрапити! Атмосфера максимально перенесе вас на Кубу 🇨🇺 Продумано все до дрібниць 🔝 Музика, танці, серф, чурроси,і навіть Kids Cuba camp ) в цілому кайффффф😍», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Різатдінова позує спершу одна в яскравому помаранчевому платті, а потім разом з подругою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Краса», «розкішна», «клас», «суперська», «це робота», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на проєкті «Танці з зірками», похвалилася подорожжю по країні в оточенні зіркового кулінара.

«Враження дуже теплі. Знаю точно, що ми робимо дуже важливу місію для нашої Країни, тому що ми навіть не уявляємо наскільки багато неймовірних місць в Україні!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що поруч з Різатдіновою позує переможець «Мастершефа» Євген Клопотенко.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова поніжилась на сонечку в спокусливій позі: «Який прекрасний…».

Як повідомляла Politeka, Ганна Різатдінова показала пружне тіло прямо в польоті: "Ідеал".

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