Українська модель і акторка "Квартал 95" Лера Товстолес показала, як розважається без одягу під час спеки
Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала серію пікантних знімків на своїй сторінці в Instagram.
"Літо. Коли можна все 🧡", - підписала кадри знаменитість.
Судячи з фото, Лера Товстолес роздяглася і вирішила зробити кілька літніх знімків крупним планом. На дівчині немає бюстгальтера, однак найцікавіше вона залишила за кадром. Актриса млосно дивиться в камеру, надуває губки і всіляко хвалиться новим манікюром, про який згадує в описі. Ймовірно, саме для цього вона вирішила не вдягати нічого зайвого.
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Раніше Лера Товстолес записала жартівливе відео, в якому показала кілька своїх найбільш красивих нарядів. На перших кадрах модель з'явилася в салатовому топіку, подчеркнувшем її струнку фігуру, і велосипедних шортах. Поверх топа красуня накинула сорочку, а прикрасила голову капелюшком, з-під якої вибилося дві тоненькі кіски.
Після цього Лера Товстолес здалася в рожевому костюмі і купальнику, які підкреслили її груди і пружні сідниці. Видно, що дівчина не соромиться своїх форм і може показати їх у всій красі з найбільш вигідного боку.
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