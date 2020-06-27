Українська модель і акторка "Квартал 95" Лера Товстолес показала, як розважається без одягу під час спеки

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала серію пікантних знімків на своїй сторінці в Instagram.

"Літо. Коли можна все 🧡", - підписала кадри знаменитість.

Судячи з фото, Лера Товстолес роздяглася і вирішила зробити кілька літніх знімків крупним планом. На дівчині немає бюстгальтера, однак найцікавіше вона залишила за кадром. Актриса млосно дивиться в камеру, надуває губки і всіляко хвалиться новим манікюром, про який згадує в описі. Ймовірно, саме для цього вона вирішила не вдягати нічого зайвого.

Раніше Лера Товстолес записала жартівливе відео, в якому показала кілька своїх найбільш красивих нарядів. На перших кадрах модель з'явилася в салатовому топіку, подчеркнувшем її струнку фігуру, і велосипедних шортах. Поверх топа красуня накинула сорочку, а прикрасила голову капелюшком, з-під якої вибилося дві тоненькі кіски.

Після цього Лера Товстолес здалася в рожевому костюмі і купальнику, які підкреслили її груди і пружні сідниці. Видно, що дівчина не соромиться своїх форм і може показати їх у всій красі з найбільш вигідного боку.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.

Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.