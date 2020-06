View this post on Instagram

Завдяки Державному агентству розвитку туризму України та соціальному проекту #мандруйукраїною ми завітали на Херсонщину та зробили першу зйомку для @ukrainetravel_official 💙💛 ⠀ Враження дуже теплі ) Знаю точно, що ми робимо дужу важливу місію для нашої Країни, тому що ми навіть не уявляємо наскільки багато неймовірних місць в Україні! ⠀ Дякую @mariana.oleskiv і всій команді за довіру нам з @klopotenko стати першими амбасадорами цього дивовижного проекту 🙏🏼 ⠀ Далі буде ...