Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на проєкт «Танці з зірками», похвалилася подорожжю по країні в оточенні зіркового кулінара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Враження дуже теплі. Знаю точно, що ми робимо дуже важливу місію для нашої Країни, тому що ми навіть не уявляємо наскільки багато неймовірних місць в Україні!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що поруч з Різатдіновою позує переможець «Мастершефу» Євген Клопотенком.

«Далі», - коротко підкреслюється в підпису.

Уточнимо, що публікація Різатдінової стала причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Класні», «Аня, дуже красива. Красуня», «бомбезні», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на проекті «Танці з зірками», вразила природною красою.

у себе в Instagram спортсменка опублікувала фото з прогулянки. Анна вийшла прогулятися, надівши білу футболку та короткі велосипедки. Незважаючи на те, що дівчина була дуже просто одягнена, вона виглядала бездоганно. Короткі шортики підкреслили її розкішні стрункі ніжки. Видно було, що спортсменка гуляє в парку.

Крім цього, Ганна опублікувала селфи. Дівчина одягла сонцезахисні окуляри і сфотографувала себе на тлі зелених насаджень.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова понежилась на сонечку в спокусливій позі: «Який прекрасний…».

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