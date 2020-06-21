Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала стильний кадр з архівної фотосесії

В цей раз співачка захопила фігурою в модному білому костюмі в чорну смужку. При цьому дівчина приміряла нове вбрання без блузки і білизни, засвітивши тим самим пишні форми в глибокому вирізі декольте, пише Politeka.

Так, новим кадром Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.

Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.

«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.

Також українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона навіть не стала прикриватися або соромитися фігури.

«Ми з @da_astafieva знімалися на безпечній відстані ще до того, як це стало мейнстрімом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас за допомогою «портрета» на айфоне з іншого куточка,— благо президентський номер @bankhotellviv дозволяв перекрикуватися з ехо 😅🎥», - написала Соня.

Ось що відповіли фанати:

«Яка атмосферна😍», «Прикольно, що творять ❤️», «Боже, яка краса😍😍🔥», «це дуже красиво 😻✨✨», «Шикарне фото 😍🔥», «Як красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Який у вас цибулю 👍😁», «😻😻шикарні😻😻», «Ну як це пожежа винести 🔥😘 ідеальна @da_astafieva 😘😘😘 вже теж хочу до тебе на зйомку».

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі