Знаменита українська співачка Анна Седокова показала у всій красі свої пишні форми в чорному бікіні з блискіток

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка показала, як розважається за городом в спеціальній курортно-домашній зоні. Співачка захопилася яскравим видом без особливих надмірностей, але і показала свої форми в купальнику з блискучої тканини,пише Politeka.net.

Відзначимо, не так давно Анна також раніше чесно зізналася, що одна проблема у неї дійсно є — і це целюліт. Анна також сказала, що саме тому вона соромиться носити міні і не повністю задоволена тим, як виглядає.

«Вчора ввечері мені написала одна дуже крута дівчинка і супер-артист зі словами «Забий ти. Не читай, що пишуть ! В тебе фігура моєї мрії. Хоча після народження третьої дитини я поправилася і якщо мої обсяги і моя вага мене влаштовують, то абсолютно зрадницьки на моїх ногах з'явився цей ідіотський целюліт», — написала Седокова.

А от в минулому році відпочивала в Туреччині разом з дітьми Анна Седокова записала відеозвернення до своїх шанувальників, після тисячі коментарів з насмішками, виправдавшись за свою фігуру.

Справа в тому, що одна з туристок зняла Ганну без фотошопу і показала кадр, на якому артистка стоїть спиною і на сідницях знаменитості виразно видно целюліт. Гнів мережі був спровокований тим, що в цей же час Ганна поділилася помітно отретушированным кадром у себе на сторінці.

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