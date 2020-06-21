Перша ракетка України Еліна Світоліна здивувала яскравим знімком

Як пише Politeka.net на незвичайну зовнішність Еліни Свитолины звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії. Крім того, вона активно демонструє свою красу перед численними користувачами мережі в Instagram.

Новий знімок став справжнім одкровенням для шанувальників спортсменки.

Домашня ізоляція і карантин змусив українських селебрітіс проявити максимальну креативність, щоб утримати увагу шанувальників. Не відстає від них і Еліна Світоліна, яка показала, чим займається вранці, щоб підтримувати тіло в чудовій фізичній формі.

Так, спортсменка довела шанувальникам, що вміло справлятися не тільки з ракеткою - їй під силу навіть йога. Світоліна показала фото на якому вражає пластичністю, вигнувшись в одній з асан. Складно не відзначити, що у спортсменки відмінна фігура.

Еліна позує в зручному спортивному костюмі. На ній - чорна майка, а також короткі облягаючі шорти.

Фолловери Еліни прийшли в захват від її нового фото, тому відразу ж почали залишати свої компліменти для красуні-спортсменки.

"Ти неймовірна", "Це ідеально", "Краса 😍", "Сила в твоїх м'язах 💪🏻 😂", "Гарні ноги )", "Обалденная".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна без сорому спустила штани заради ефектного фото на відпочинку: "Це називається краса".

Як повідомляла Politeka, спокуслива тенісистка Еліна Світоліна розбурхала чуттєвим образом: "Гаряча жінка".

Також Politeka писала, що Еліна Світоліна вразила шикарною фігурою в маленькій сукні: "Обалдена".