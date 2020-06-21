35-річний український співак, Віталій Козловський задумався про одруження

Про це артист повідомив в ефірі програми "Світське життя з Катериною Осадчою.

Завидний холостяк, який намагається приховувати своє особисте життя, не зміг стримати щастя. Як виявилося, Віталій коротав карантин в компанії коханої, ізоляція пішла парочці на користь. Більш того, він зізнався, що вже готовий до шлюбу.

Спільне перебування з дівчиною кожен день допомогли зрозуміти співакові, що вона - його людина.

"Саме це мені допомогло не зійти з розуму. А з іншого боку, карантин дав розуміння того, твоя це людина чи ні. Тому що ти постійно в русі кудись біжиш, з кимось іншим зустрічаєшся, а тут ви 24 години на добу разом", – зізнався Козловський.

Артист не розсекречує ім'я обраниці, проте заявив, що вони подумують про весілля.

Козловський розкрив подробиці, як проводить час на карантині. За його словами, незважаючи на те, що "гроші не заробляються, а тільки витрачаються", він радий, що може проводити час з рідними людьми.

"Я нарешті перебрав усе у всіх куточках своєї шафи. Звичайно, роблю це не сам, а під егідою жіночої руки. Все зайве і непотрібне з квартири винесли",

– поділився співак.

Раніше ми повідомляли, Козловський висловився про анексію Кримського півострова. За його словами, для нього немає різниці, чий Крим - український чи російський, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.

"Мені все одно, що і де знаходиться… Наше життя настільки коротке, Боже мій. І витрачати її на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою. Неважливо, чий Крим, український або російський, головне – люди живі, здорові", – зазначив співак.

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.