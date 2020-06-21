Відома українська модель Олена Омович покрасувалася формами в спокусливих купальниках

Популярна інста-діва, яка прославилася в мережі як «українська Кардашьян», поділилася новим роликом в своєму Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах Омович приміряє на себе різні купальники і красується ними в дзеркалі. Серед показаних нею моделей був чорний купальник з декором у вигляді сітчастих вставок і зав'язок на трусах, цілісний червоний купальник, який більше нагадує корсет, білий комплект зі спокусливими прозорими вставками і ще один червоний купальник – на цей раз роздільний.

У кожному вбранні модель спокусливо крутилася перед дзеркалом, вигинаючи спину і демонструючи фігуру з різних ракурсів. Купальники ідеально підкреслювали її пишні форми.

Шанувальники Омович активно вибирають кращий з показаних нею купальників.

«Викривлення хребта? Навіщо вигинатися як черв'яки з людей в чорному?», «Олено, найкраще, це в червоному», «З твоєю зовнішністю - навіть мішок з-під картоплі за**ись буде виглядати», «Чому так красиво? Захоплююся вами», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Омович похвалилася фігурою прямо під дощем.

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі прямо під час дощу. Щоб захопити шанувальників, багато чого не було - лише блиснути чином в модному спортивному костюмі, під яким немає білизни.

На новому кадрі Олена з мокрими волоссям з легкістю позувала під дощем в тісному спортивному топі і лосинах такого ж відтінку. Щоб підкреслити свої форми, модель спокусливо вигнулась, жалібно дивлячись в об'єктив.

Нагадаємо, українська Кардашьян виставила самий сік в ланцюгах і міні-шортах.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян потрясла вологими "булочками" прямо під дощем.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян задерла міні-спідницю, засвітивши свій скарб.