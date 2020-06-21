В Україні посилять відповідальність за їзду в п'яному вигляді
Виходячи з цього, з 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю очікують нові збільшені штрафні санкції.
Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень, інформує видання
Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Звернемо увагу, що крім того, у водія заберуть права на водіння транспортного засобу на цілих три роки.
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Допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.
Якщо п'яний водій спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то тут його чекає не адміністративна відповідальність, а кримінальна.
Також стало відомо, які порушення потрапляють під кримінальну відповідальність:
- Водіння в будь-якому вигляді сп'яніння (алкогольне, наркотичне, медикаментозне) – будь-яке, яке призвело до зниження концентрації уваги за кермом.
- Передача права водіння транспортного засобу особі, яка перебуває в будь-якому з видів сп'яніння.
- Відмова водія від проведення медичного огляду на визначення стану сп'яніння.
- Вживання водієм будь-яких заборонених речовин, медичних препаратів або алкоголю після скоєння наїзду, але до приїзду патрульної машини.
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