Тепер доведеться віддавати більше

В Україні посилять відповідальність за їзду в п'яному вигляді

Виходячи з цього, з 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю очікують нові збільшені штрафні санкції.

Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень, інформує видання Auto.bigmir.net . Раніше, в Україні за таке порушення штраф становив 10 200 гривень.

Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Звернемо увагу, що крім того, у водія заберуть права на водіння транспортного засобу на цілих три роки.

Допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

Якщо п'яний водій спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то тут його чекає не адміністративна відповідальність, а кримінальна.

Також стало відомо, які порушення потрапляють під кримінальну відповідальність:

Водіння в будь-якому вигляді сп'яніння (алкогольне, наркотичне, медикаментозне) – будь-яке, яке призвело до зниження концентрації уваги за кермом.

Передача права водіння транспортного засобу особі, яка перебуває в будь-якому з видів сп'яніння.

Відмова водія від проведення медичного огляду на визначення стану сп'яніння.

Вживання водієм будь-яких заборонених речовин, медичних препаратів або алкоголю після скоєння наїзду, але до приїзду патрульної машини.

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