Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як влаштувала разом з таємним коханим романтичний вечір
Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, тому її образи, представлені на сторінці, виглядають одноманітно і зухвало. Як відомо, Анастасія любить епатувати публіку своїми домашніми розвагами і показувати, як вона веселиться разом з таємним коханцем у неї вдома.
цього разу Анастасія похвалилася своїм вечірнім чином з улюбленим букетом білих троянд у руках. При цьому її жовті волосся дуже контрастували разом з трояндами, а довге вузьке плаття в підлогу зробило фігуру балерини ще ширше.
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Не секрет, що через досить грубих рис обличчя і незграбних плечей Анастасію часто висміюють в мережі, щоб уникнути критики, балерина приховала можливість коментування та коротко підписала новий кадр:
«Прекрасний романтичний вечір🙏❤️🌺», - написала Волочкова.
До цього Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:
«Прекрасний початок дня на віллі "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова під постом.
А ось що відповіли користувачі Instagram:
«Злісні тітки заздрять і нехай Вас це не засмучує)», «Фоторедактор переборщив з лівим боком,по-моєму...», «Чарівна ви Анастасія 😍😍😍😍», «Походу баби ви її дістали вона пішла в підпілля😂😂😂», «Ужааааааас», «Талію змайструвала 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Ні,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну чому така страш*ва баба😢😢😢», «Жах, мужик - трансвестит 🤦♀️», «Дійки до пупа і тіло як у старої....», «🤣🤣🤣 ось це стегна ....звідки ?».
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