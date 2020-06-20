Знаменита артиска Ані Лорак показала новий стильний образ в модному чорному платті

Цього разу артистка вразила шанувальників кадрами з нової фотосесії і отримала масу компліментів. Як відомо, зазвичай зірка отримує вкрай незадоволені відгуки від коментаторів, так як їм не по душі змінена після пластики зовнішність зірки. Сьогодні ж кадр в Instagram на сторінці Ані Лорак отримав в основному захоплені відгуки.

Співачка постала в стриманому сукню з акуратним декольте і чорними стрічками-зав'язками на шиї. При цьому акуратні волосся Кароліни були укладені за спину без додаткових прикрас, а сама вона похвалилася витонченим кольє і сережками йому в пару. Дорогоцінні камны вдало доповнили стильний наряд знаменитості.

«Ну дуже красива😍», «Красуня 😍😍😍😍очей не відірвати😍😍😍», «Красуня! 🌸🥰🥰🥰🥰 Diva! 💎», «Кароліна,ну це просто..😍💔», «Нереально красива🤍🔗», «Красуня😍», «Кароліночка яка Ви красуня 😍😍😍», «Ви володієте неземною красою😍 просто притягує погляд, який неможливо відірвати.😍❤️ @anilorak», «@anilorak шикарна, сексуальна, неймовірна ♥️DIVA♥️», «Не перестаю захоплюватися Вами Кароліна😍І ідеал жіночності і краси😍 люблю і захоплююсь Вами😘», - написали фанати.

Зазначимо, після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Через пару місяців після розлучення, Кароліна показала, що почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Ховаючись довгий час, пара все ж з'явилась на публіці, але була прийнята зовсім не радо – Кароліна отримала хвилю серйозної критики.

Зрозумівши, що публічно вести відносини не вийде, пара припинила показувати спільні фото світитися на публіці. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.

Однак, на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.

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