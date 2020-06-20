Через лічені дні уряд обіцяє виплатити гроші медикам та їх сім'ям
Як повідомляє Politeka.net про це оголосила прес-служба президента України Володимира Зеленського на офіційному сайті.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна відзвітувала під час селекторної наради з главою держави 20 червня. Вона заявила, що наступного тижня, з 22 червня, сім'ї медпрацівників, які загинули в боротьбі з китайським вірусом, будуть отримувати страхові виплати. Гроші почнуть переводити згідно законопроекту №3376-1, який Верховна Рада прийняла в травні 2020 року.
Нововведення передбачають державне страхування медичних працівників, які працюють у условихя епідемії. Згідно з рішенням праламента, якщо медик постраждав на роботі і став інвалідом - йому належить компенсація на суму від 630,6 тисячі гривень. Якщо ж співробітник медустанови загинув - його сім'я повинна отримати з Фонду страхування 1 576 500 гривень.
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На нараді Володимиру Зеленському також повідомила=зростанні захворюваності в Україні, зараз показник становить 44 людини на 100 тисяч населення. У зв'язку з цим влада прийняли нові заходи.
"На наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту", - повідомила прес-служба президента.
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