Знаменита артиска Ані Лорак здивувала новим образом під час зіркової вечірки

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Цього разу співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім не схожий на те, що вони бачили раніше.

Також недбала зачіска знаменитості здивувала шанувальників, які звикли до того, що Кароліна укладає волосся дуже акуратно і робить їх рівними:

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», «У Ані образ не вдалий..», «А чому Ані Лорак в окулярах?Це від сонця або для зору????», «Чесно кажучи Ані це не схоже є за вид блін», «Так, Лорак не впізнати. Я подумала, що це Вікторія Булітко. Обидві симпатичні дівчата. Але поплутала. Буває. Образ не Лорак, що щось не те. Хоча я не дуже володію. 🌞🌹», «Все погано. І зачіска, і окуляри, і наряд», «Лорак що то зовсім здається "стає зовсім "старенькою" з консервативними поглядами ..це чи Єгор або ....раніше як то пораздупленней була а зараз зовсім згасла...», «На задньому плані хлопець, краще всіх вийшов», - написали шанувальники.

Як відомо, Кароліна схудла на більш ніж десять кілограм і вже кілька років підтримує фігуру у відмінній формі. Сама зірка не раз розповідала, що овочі і фрукти є в її раціоні постійно, щоб худнути правильно та із задоволенням. Перекуси протягом дня перестали бути для Ані проблемою. А біг і заняття спортом - вже невід'ємна частина її життя.

Схоже, це дійсно правда, адже в новій фотосесії зірка виглядала доглянутою, щасливою і досить стрункою. За час карантину співачка зовсім не поправилася. На нових кадрах співачка позувала у модному чорному платті з акуратними вирізами на ребрах. До речі, такі наряди є своєрідною родзинкою артистки, які вона демонструє на концертах і світських заходах.

«У голові крутиться: що нас чекає? Який він – завтрашній день? І розумієш одне: є тільки «СЬОГОДНІ». Сьогодні треба бути щасливим! Кожен день, як життя в мініатюрі», - написала Кароліна під новими фото.

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