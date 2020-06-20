Ну як так можна?

Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала незвичайним вбранням

Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент, коли йшла Служба. Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...", - повідомила вона в підписі до посту.

Все б нічого, але наряд Анастасії просто спантеличив користувачів мережі. Одягалася балерина в довгу сукню, а зверху накинула шубку, при тому, що зараз літо в повному розпалі.

На цей факт і вказали шанувальники Волочкової, які буквально розтерзали її в коментарях за такий прикид.

"В Астрахані + 30, а вона шубу напнула", "Рукавичкииии! Шапочкууу!", "Взимку шорти, влітку шуба? Чому?", "Ну ось заслужила жити, як хоче. І має на це повне право, як не крути трудяга біля верстата з раннього дитинства. Людина з любов'ю у балет. І хай творить, що хоче, адже нікому не завдає шкоди. Абсолютно мирний, повітряна людина на своїй хвилі. Удачі у всьому, захоплена людина", "Обов'язково гидоти писати? Людина тільки з храму вийшов", - сміялися користувачі мережі.

До цього Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні, але отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків про таке вбрання.

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