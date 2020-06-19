Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається на яхті в незвичайному вбранні

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, тому в її профілі можна знайти самі різні фото з відпочинку, тренувань і просто кадри, зроблені для реклами якогось товару. При цьому Анастасія любить епатувати публіку кадрами, зробленими під час її розваг.

цього разу Анастасія показала, як веселиться на яхті в незвичайному довгій сукні з принтом в дрібний квітка. Не обійшлося і без звичних витівок - для інтриги, зірка задерла сукню, піднявши струнку ногу вгору і як показуючи її в звичній манері.

«Морська прогулянка по Волзі з друзями.😊 Я і поплавала в річці, і насолодилася красою і закохалася в Астрахань!🙏🌺 #анастасияволочкова», - написала Анастасія під новим постом.

При цьому, щоб не потрапити під звичну хвилю критики, коментарі вона заздалегідь приховала загального доступу. Зокрема, зробила вона це тому, що їй під подібними постами пишуть про невезіння її зухвалих образів і надмірної любові до реклами.

До цього Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:

«Прекрасний початок дня на віллі "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова під постом.

А ось що відповіли користувачі Instagram:

«Злісні тітки заздрять і нехай Вас це не засмучує)», «Фоторедактор переборщив з лівим боком,по-моєму...», «Чарівна ви Анастасія 😍😍😍😍», «Походу баби ви її дістали вона пішла в підпілля😂😂😂», «Ужааааааас», «Талію змайструвала 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Ні,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну чому така страш*ва баба😢😢😢», «Жах, мужик - трансвестит 🤦‍♀️», «Дійки до пупа і тіло як у старої....», «🤣🤣🤣 ось це стегна ....звідки ?».

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