Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розбурхала пікантним виглядом під час зйомок з Монатиком

Як відомо, співачка разом з Дмитром Монатиком ще в лютому в Барселоні зняла жаркий кліп. Причому зірка порадувала досить стильним нарядом під час цих зйомок - золотиста сукня ледь прикриває груди та виглядала досить привабливо, пише Рoliteka.net.

Віра з'явилася на новому кадрі в золотавому вбранні, повністю зроблений з тонкої тканини, розшитій блискітками, і підкорила раніше мережа. Струнка фігура Віри в новому кліпі виглядала дуже жарко.

На кадрі видно, як сам Дмитро задивився на зірку під час схемок. Зазначимо, артисти дружать не перший рік і дуже добре ставляться один до одного.

Раніше Монатік влаштував концерт в Одесі, який ледь не зіпсував дощ. Співакові довелося виступати під парасолями.

Спеціально з такої нагоди в Україну приїхала знаменита Віра Брежнєва, яка нещодавно записала з Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Вона поділилася, що вирішила зробити колезі приємне і виконати разом дуетну пісню. Монатік дізнався про це лише коли його подруга з'явилася на сцені за його спиною.

Як видно на кадрах, виконавець був приємно здивований, помітивши Віру Брежнєву. Артисти душевно обнялися і таки заспівали дуетом. Варто відзначити, що Брежнєва виступала в екстремально короткому платті і навіть виходила танцювати під дощ, заграючи з глядачами.

"Я захотіла зробити сюрприз Дімі Мнатику, прихала до Одеси на його концерт, щоб заспівати нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ разом і за годину до його початку почалася злива. Секретну місію робили всією компанією. Завдання було - до початку дуетної пісні не видати моя присутність".

Крім Брежнєвої, в гості до Монатику завітали Надя Дорофєєва і Макс Барських.

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