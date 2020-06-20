Погода в Україні 20 червня буде не найприємнішою для більшості регіонів

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, в суботу в Україні буде дощова, але тепла погода. Згідно з прогнозом, у більшості регіонів України пройдуть дощі, лише на Сході буде сонячно та сухо.

Так, в західних регіонах очікуються дощі з грозами і температурою повітря близько 22-25 градусів. Особливо дощитиме у Львові та Івано-Франківську.

У східних областях буде сухо. Температура повітря прогріється до 28-32 градусів. Найбільше пощастить Донецькій, Луганській і Харківській областям.

На Півдні країни теж будуть дощі, що, звичайно, завадить деяким туристам відпочивати. Втім, температура компенсує дощову погоду. Стовпчики термометрів показуватимуть 24-28 градусів.

У Центрі України очікуються короткочасні дощі з грозами.

У Києві в суботу буде дощ, а температура опуститься до 27-29 градусів тепла. Вночі теж буде тепло. Повітря прогріється до 18-20 градусів.

Відзначимо, що, за словами синоптика Наталки Діденко, українцям в суботу не варто йти з дому без парасольки. Варто також побоюватися грози зі зливами і сильним вітром. Синоптик додала, що вологе повітря і високі температури – це рай для комарів.

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