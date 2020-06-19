Українська співачка Тіна Кароль вразила ніжним весняним образом в стильному іміджі

Як відомо, останнім часом Тіна рідко публікувала нові кадри, а також розповідала про майбутні проекти. У зв'язку з тим, що зірка займається розробкою і створенням нового альбому, а також приймає участь в зйомках продовження знаменитого українського серіалу, кожне нове фото співачки бурхливо сприймають в мережі, пише Politeka.net.

Так, цього разу Тіна Кароль приміряла теплий весняний образ, на якому постала в одному лише світлому піджаку мінімалістичного крою, а також з букетом квітучих півоній в руках. При цьому на обличчі зірки легкий макіяж в природних тонах, а волосся акуратно покладені в м'які хвилі.

Стильний і одночасно з тим простий спосіб зірки чимало порадував фанатів:

«Вау, шикарно❤️», «Яка ж красива😍😍❤️», «Шикарна🔥💕», «Blossom girl🌸», «Неймовірна красуня😍😍😍🤤🤤❤️❤️❤️🔥🔥🔥😚», «Півонії такі красиві», «Чарівна 😻😻😻», «Я люблю тебе Тинаааа❤️❤️❤️», «😍Яка гарна🔥», «Королева Тіна 🔥❤️», «Неймовірна😍🔥🤗❤️».

Також Тіна Кароль опублікувала в Instagram новий знімок, зроблений під час фотосесії авторства Anton Kulakowskiy. На ньому артистка позує, засвітивши білосніжну шкіру в сонячних променях, сидячи на лавці, в білій мереживній купальнику, схожим на боти, на тоненьких бретельках. Її ніжний образ також доповнила укладання і ніжний макіяж. Вона дивиться в сторону і мило посміхається. Образ вийшов жіночним і дуже милим.

Шанувальники тут же відреагували: «Ах яка жінка 😍», «Така дуже гарна❤️», «наша Красуня❤️👑», «Нереальна🔥🔥🔥💣💣💣👀», «Малятко🥵», «ой е ніфіга собі яка ти красуня🤤❤️», «Милаашкааа, без Балана розквітла😍😍😍❤️❤️❤️», «Що за сонечко перед мною? 😻💞💫», «Ммм❤️❤️❤️Вау🔥», «Принадність🤤💞», «Сонячний зайчик✨💗», «Красуня 🔥❤️❤️», «дуже красива💔».

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