Відома співачка Анна Седокова вирішила порадувати свою сім'ю і здивувала шанувальників несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні я пообіцяла йому менше працювати . І день без телефону . Я погодилася . Так що я швидко розповім який у нас неймовірний білосніжний колір костюма…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Седокова позує поруч зі своїм бойфрендом, демонструючи розкішну фігуру в білому убранні. На інших знімках співачка вже одна, але все в тому ж білосніжному вбранні. Сімейний знімок справив справжній бум з боку її прихильників.

«Красуня», «Я тебе обожнюю», «чарівна пара», «прекрасні. Щастя вам», «ось це кайфові знімки», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася пишними формами незвично сміливому вбранні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка вирішила показати, як приміряє ще незакінчена нове плятье білого кольору. Річний наряд артистка створила по своєму дизайну. Як відомо, вже кілька років Ганна займається просуванням власного бренду, активно створює модний одяг і показує перші напрацювання.

У розділі Сторі вона представила серію кадрів, на яких позувала у магазині в новому вбранні, який зовсім не приховував її пишні форми. Дівчина пройшлася по магазину, показуючи недопрацьований наряд і розповіла, що декольте вийшло занадто відвертим, тому вона подумує його прикрити чим-небудь.

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