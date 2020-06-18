Підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 спричинить за собою зростання соціальних виплат

Так, прожитковий мінімум з 2027 гривень (останній раз збільшували в 2019 році) зросте до 2118 гривень, тобто на 91 гривню. Таким чином, на надбавку до пенсії зможуть розраховувати одержувачі мінімальних пенсій, а також ряд інших категорій.

Якщо зараз мінімальна пенсія становить 1638 гривень, то з 1 липня розмір збільшиться до 1712 гривень (на 74 гривні). Розмір максимальної пенсії зросте до 17 тисяч.

Підвищаться виплати і тим пенсіонерам, що отримують надбавку за сверхстаж (вище 35 років у чоловіків та 30 - жінок). Надбавка складе 1% від мінімалки за кожен зайвий рік - тобто 17,12 гривень замість 16,38 гривень.

Крім пенсій, з 1 липня зростуть також дитячі виплати. Для самотніх батьків на дітей віком до шести років допомога складе 1859 гривень, від шести до вісімнадцяти років - 2318 гривень.

Нагадаємо, в Україні збираються змінити систему нарахування зарплат. Програму діяльності уряду, що включає важливі нюанси про оплату праці, повинні розглянути в Раді у четвер, 18 червня. В першу чергу, зміни торкнуться держслужбовців і педагогів.

У планах влади зробити оклад держслужбовцям у розмірі 70-80% заробітної плати, а варіативну частину, тобто премії, – 20-30% (на сьогодні, преміальні виплати у багатьох чиновників можуть становити до 300% від їх офіційної зарплати).

Також заявлено, що зміниться концепція оплати праці працівників сфери освіти. Як саме виглядає система, поки ще невідомо - в розробці. З програми Кабміну ясно тільки, що підвищувати зарплату педагогам планується поступово.

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