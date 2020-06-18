Андрій Пальчевський розповів, як українців дурять щодо ситуації з китайським вірусом

Про це йдеться у відеозверненні, яке журналіст опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає портал «Знай». (Чтобыпосмотреть відео - проскролльте вниз)

Пальчевський закликав не вірити заяви про те, що вірус слабшає. Журналіст стверджує, що зараза зараз у самому розпалі.

Також він прокоментував інцидент з дружиною президента Оленою Зеленської, у якої виявили китайський вірус і госпіталізували.

"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості... Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася і все, що витворяли керівники, в тому числі, і її чоловік... який так довірливо і поверхнево відноситься до таких пр*дуркам як Ляшко, які нам ще пару місяців тому оголошували, що ми ледь не перемогли цей вірус...", - зазначив журналіст.

Пальчевський висловив упевненість, що заяви чиновників Моз є не правдивими, і довіряти їм не варто.

"Я сподіваюся, що Олена Зеленська цей вірус переможе — у цій родині втратити кращу частину ми не можемо... Не вірте пр*дуркам з Моз — вони накрадуть грошей і розбіжаться, коли дізнаються, що епідемія в повному розпалі", - поділився своєю точкою зору журналіст.

Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 16. Juni 2020

Зазначимо, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадку зараження. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом з добового приросту хворих.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський викрив Зеленського в грандіозному провалі: "Рік був, щоб показати, хто ти насправді".