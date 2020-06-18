Андрій Пальчевський розповів, як українців дурять щодо ситуації з китайським вірусом
Про це йдеться у відеозверненні, яке журналіст опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає портал «Знай». (Чтобыпосмотреть відео - проскролльте вниз)
Пальчевський закликав не вірити заяви про те, що вірус слабшає. Журналіст стверджує, що зараза зараз у самому розпалі.
Також він прокоментував інцидент з дружиною президента Оленою Зеленської, у якої виявили китайський вірус і госпіталізували.
Українців масово залишать без пенсій, правила виплат зміняться: "Доведеться працювати до..."
Лорак і Мурат Налчаджиоглу розкрили таємниці особистого життя після розлучення: топ фото з новими коханими
Закоханий Богомолов зняв Ксенію Собчак в інтимний момент: "Самка..."
Грошей на всіх немає, українців попередили про масове скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити
"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості... Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася і все, що витворяли керівники, в тому числі, і її чоловік... який так довірливо і поверхнево відноситься до таких пр*дуркам як Ляшко, які нам ще пару місяців тому оголошували, що ми ледь не перемогли цей вірус...", - зазначив журналіст.
Пальчевський висловив упевненість, що заяви чиновників Моз є не правдивими, і довіряти їм не варто.
"Я сподіваюся, що Олена Зеленська цей вірус переможе — у цій родині втратити кращу частину ми не можемо... Не вірте пр*дуркам з Моз — вони накрадуть грошей і розбіжаться, коли дізнаються, що епідемія в повному розпалі", - поділився своєю точкою зору журналіст.
Зазначимо, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадку зараження. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом з добового приросту хворих.
Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."
Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський викрив Зеленського в грандіозному провалі: "Рік був, щоб показати, хто ти насправді".