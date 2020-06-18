Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася пишними формами незвично сміливому вбранні

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка вирішила показати, як приміряє ще незакінчена нове плятье білого кольору. Літній наряд артистка створила по своєму дизайну. Як відомо, вже кілька років Ганна займається просуванням власного бренду, активно створює модний одяг і показує перші напрацювання, пише Politeka.net.

У розділі Сторі вона представила серію кадрів, на яких позувала у магазині в новому вбранні, який зовсім не приховував її пишні форми. Дівчина пройшлася по магазину, показуючи недопрацьований наряд і розповіла, що декольте вийшло занадто відвертим, тому вона подумує його прикрити чим-небудь.

Також Ганні довелося самій прикрити груди, ледь не вискочила з наряду, оскільки вільний декольте вийшло і правда їй не за розміром.

Такакже раніше з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час інсайдери повідомляють, що поїхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

«Якщо РФ довго не відкриє кордон, а все до того йде, Яніс цілком може возз'єднатися з колишньою сім'єю. Яніс на все не дає, коротше. Як тільки йому набридне її ниття і клянченье грошей, він від неї піде».

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