Стало відомо, як українці по-новому реєструвати б/у автомобілі

Про це пише портал 24.

Відповідну ініціативу висунуло МВС.

Так, силовики пропонують змінити порядок реєстрації транспортних засобів, що ввозяться в Україну з інших країн.

Згідно з проектом постанови, покупцям таких транспортних засобів потрібно буде надати додатковий документ, за який доведеться доплачувати.

Якщо ввезений автомобіль був зареєстрований в іншій країні, то потрібно буде надати в сервісні центри МВС реєстраційні документи на транспортний засіб відповідної країни або документи, які можуть підтвердити його реєстрацію.

При наданні документи повинні бути переведені з апостилем. Відповідно, за реєстрацію доведеться додатково віддати від 150 до 200 євро.

"Такими вважаються документи, складені за межами України, за участю посадових осіб компетентних органів або надіслані від таких органів, за умови їх перекладу на державну мову консульськими установами Міністерства закордонних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення апостиля на документах", – йдеться у документі.

Ініціатива від МВС може погіршити життя тим українцям, які захочуть пригнати автомобіль із США. У постанові сказано, що документ, який засвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу". Тобто, коли списані в США "битки" не будуть визнавати транспортними засобами, придатними до експлуатації, то їх не можна буде поставити на облік в Україні.

Нагадаємо, скасування податків в Україні, важливе рішення Ради: "Не платитимуть ті, хто..."

Як повідомляла Politeka, новий закон запрацював в Україні, уникнути податків не вийде: «тепер платники зможуть…»

Також Politeka писала, що Рада затвердила нові побори для українців в доларах: «скоро повітря продавати почнуть».