У Кабінеті міністрів України збираються здійснювати компенсації у великих сумах

Про це стало відомо з інформації, розміщеної на сайті глави держави, пише Politeka.net. За словами українського гаранта Володимира Зеленського, під час пандемії потрібно діяти швидко, тому варто спростити бюрократію при отриманні компенсацій сім'ям загиблих і постраждалих медиків під час боротьби з китайським вірусом.

Відповідну постанову про страхові виплати планують розглянути 17 червня. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, страхові виплати будуть залежати від того, за яких обставин медик заразився "уханьським" вірусом.

Так, сума компенсацій від 210 тисяч гривень до 1 мільйон 576 тисяч гривень будуть виплачуватися в наступних випадках: при смерті медика під час виконання службових обов'язків - 1 мільйон 576 тисяч гривень, і 210 тисяч гривень - якщо співробітник заразився і помер під час роботи з інфікованими.

Також планується розглянути порядок виплат медикам, які отримали групу по інвалідності внаслідок зараження вірусом.

Нагадаємо, на початку травня 2020 року депутати Верховної Ради прирівняли медпрацівників, смерть яких настала внаслідок захворювання китайським вірусом, до військових, які загинули внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час виконання військової служби.

Один з авторів закону Галина Янченко пояснила, що документ впроваджує виплати страховок лікарям на рівні учасників бойових дій.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що через зростання захворюваності, дію адаптивного карантину було продовжено до 31 липня.

Відомо, що за останній тиждень вірусом заразилися 4853 людини.

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Як повідомляла Politeka, незадоволений Шмигаль приголомшив новим посиленням режиму і штрафами: що зміниться.

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