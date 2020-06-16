Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася пишними формами в тісному чорному топі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона похвалилася домашнім кадром, виставивши фігуру напоказ в стильному чорному костюмі. Як відомо, Анну часто критикують за її форм, висміюючи вади її образів і навіть зайву вагу. Сама співачка критики не боїться, тому з легкістю показує себе без фотошопу, пише Politeka.net.

Так, в цей раз Ганна показала на домашньому селфи себе, позує в затишній домашній обстановці лише в чорному міні-топ і облягаючих лосинах. Артистка нанесла на обличчя маску, а також засвітила розкішну фігуру - прес і масивну груди.

«Доброе утро, солнце. будет ли сегодня тепло?

каков этой клубники сорт?

шампанское море. ногу свело.

это не жизнь. это курорт.

и ты не девочка. ты символ пути.

и это не город. сплошной водоем.

никуда не уехать. никуда не уйти.

если возможность есть остаться вдвоем.

как дороги будут эти воспоминания. возьму их в ручную кладь.

как каждый вечер ты подавала на небо луну крученым

пусть эта вечная водная гладь.

запомнит меня

молодым, сумасшедшим, в тебя влюбленным. Ес Соя 🎯» - написала Анна, цитуючи відомого сучасного поета. Шанувальники у свою чергу захопилися зіркою.

Такакже раніше з'явилася інформація, що з деяких пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

У той же час інсайдери повідомляють, що поїхав Яніс не просто в Латвію до себе додому, а прямо до бившей дружині, матері його сина Крістіана, яку він кинув заради Анни.

«Якщо РФ довго не відкриє кордон, а все до того йде, Яніс цілком може возз'єднатися з колишньою сім'єю. Яніс на все не дає, коротше. Як тільки йому набридне її ниття і клянченье грошей, він від неї піде».

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