Модель Олена Преснякова, дружина онука Алли Пугачової, похвалилася жаркими літніми кадрами в новому образі

Як відомо, Микита Пресняков та Альона Краснова оголосили про свої заручини три роки тому, зустрівши до цього чотири роки. Весілля пари пройшла в липні 2017 року в Барвисі, були присутні тільки найближчі родичі.

Зараз же молода дружина Микити Преснякова, модель Олена Краснова вирішила порадувати фанатів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, опублікувавши серію пікантних фото. На нових кадрах дівчина позувала без ліфчика, прикрившись однієї капелюшком і вражаючи шанувальників своєю красою.

«Мені невластиво виставляти такі фотографії, але на що не підеш заради мистецтва, тим більше, коли на терезах -6 кг за час карантину 🙈 Спасибі моїй улюбленій @nastyaafed за такі кадри 🎞 Яка фотографія подобається більше?», - написала Альона.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ти така красива, подружка😍», «Красуня!!!!❤️❤️❤️❤️», «Єдиний схудлий людина на карантині 😂 До#», «Грейс Келлі👌🏻! Дуже красива і жіночна Олена👏🏻!», «Олена ось дійсно ти оболденная краса.це на стільки красиво .просто приємно дивитися», «Як так можливо мінус 6 кг 🤪🤷‍♀️», «А бабуся Алла схвалює? Вау..».

До цього дружина онука Алли Пугачової, вразила красою під час відпочинку з чоловіком.

«Який же сьогодні видався день😍 зарядилися на все літо))) Вирішили з подругою влаштувати романтик для наших чоловіків, давно так душевно не зустрічали захід сонця», -говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Преснякова позує разом з чоловіком на пікніку. А на іншому знімку зірка тримає на руках крихітну собачку, показуючи ідеальну форму в крихітному топі.

«Вау, неймовірна», «яка смачна фоточка з собачкою», «неймовірно милі», «вау», «Сервіровка клас,пейзаж трохи підкачав...)», «шикарна», «пикничек», «розкішна», - пишуть її шанувальники.

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