Красуня забула про те, що на вулиці

Відома співачка Ольга Меганська, солістка групи ВІА Гра, показала, як любить гуляти на вулиці

На фото красуня позує в пальто і платті. Ольга спустила бретелі одягу, залишивши голими плечі і демонструючи декольте, а пальто одягла тільки на руки. Меганська закрила від задоволення очі і підняла голову догори. Зірка стояла на вулиці, коли її знімали, позуючи на тлі сонця, яке в даному випадку додало кадру особливої ніжності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Не зупиняйся".

Повідомлялося, що відома співачка Оля Меганська показала себе в соковитому ракурсі.

Красуня позувала у латексних штанях і картатому піджаку, який розстебнула. Під ним можна побачити чорний топ, а образ Оля доповнила червоною шапкою-вушанкою, з-під якої стирчали розпущене волосся. Меганська спокусливо вигнулась у стіни і знімала на телефон, поки її сфотографував інша людина.

Раніше ми повідомляли, що співачка і модель Ольга Меганська поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Заради пікантного знімка дівчина скинула з себе сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Меганська дивиться в далечінь, стиснувши свої груди руками, щоб вона виглядала ще більше.

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