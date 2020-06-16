Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про підтримку культури і креативних сфер, який закликав розглянути глава держави Володимир Зеленський

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт парламенту.

Наголошується, що закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно. Відповідні субсидії надаються для національних ігрових фільмів, анімаційних, документальних, авторських, дитячих і телевізійних фільмів, а також телесеріалів і фільмів-дебютів.

Крім того, Кабміну доручається розробити і затвердити умови надання держсубсидії на розвиток кінопроекту, знайти кошти на субсидування 50% витрат концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електроенергію та інші акти, які вимагають додаткового виділення коштів з бюджету.

Раніше ми повідомляли, що буде з субсидіями на комунальні послуги після карантину. Як відомо, на початку березня Рада затвердила законопроект, який регулює нарахування субсидій в рамках кризи через пандемію. Так, в період обмежувальних заходів держава заборонила нараховувати штрафи за несвоєчасну оплату послуг, застосовувати пеню і відключати від послуг тих, хто не встиг погасити борг в строк.

За словами заступник голови Мінсоцполітики Віталія Музиченка, українці, які одержували субсидію на комуналку до введення карантину, будуть отримувати її в подальшому. Ті, кому призначили субсидію в період опалювального сезону, також будуть отримувати її як і раніше.

Українців попередили, що у Раді зареєстрували законопроект, який дозволить забирати отримані виплати через суд.

Це буде стосуватися тих громадян, які: приховали свій матеріальний стан при призначенні допомоги, і відмовляються повертати допомогу; осіб, які ухиляються від сплати аліментів і не хочуть добровільно повертати отриману соціальну допомогу.

Подавати в суд на українців, згідно з текстом документа, зможуть органи соціального захисту населення.

Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."

Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.

Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю: "А завтра скажуть нирку віддай".