Хто може розраховувати на виплати

Стало відомо, як українцям компенсують витрачені гроші після скасування пробного ЗНО

Як передає Politeka.net, про це інформує урядовий портал.

Відомо, що Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке скасували через новий спалах китайського вірусу.

"За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожний навчальний предмет. Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - сказано в повідомленні.



Для повернення коштів необхідно буде звернутися у регіональне відділення УЦОЯО з заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Вже завтра, 17 червня, під час засідання Кабінету міністрів механізм, розроблений Мінфіном, має бути затверджений урядом. І після завершення всіх процедур кошти за скасоване ЗНО надійдуть на рахунки розпорядників.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 15 по 17 червня повинно було пройти пробне ЗНО з кількох предметів, але його скасували через новий спалах китайського вірусу.

"Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Таке доручення уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року", - інформував раніше Міносвіти.

У відомстві також зазначили, що українці, які заздалегідь зареєструвались на пробне ЗНО, можуть його пройти в онлайн-режимі.

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