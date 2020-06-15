Ані Лорак похвалилася в мережі спокусливим симком

Як передає Politeka.net, знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram. Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фото Лорак позує стоячи на терасі.

Лорак одягла екстра-коротке чорне обтягуючі сукні, а поверх нього об'ємну шкіряну куртку прикрашену ланцюгами. Взута «діва» в чорні босоніжки на високій платформі, що робить її ноги, як зазначили в коментарях, «нескінченними».

Очі Лорак приховує за сонцезахисними окулярами.

«Хочу на море!», - зізналася співачка в підписі до фото.

Зазначимо, образ Лорак, який оголює її ноги, буквально звела з розуму її фоловерів. В коментарях її засипали компліментами.

«найкраща😍», «Вау, які ніжки!», «Ви дуже гарна», «Просто шикарна! 🔥😍💥 Діва! Незвичайна красуня», «Фігура просто шикарна», «Ти хорошеешь зло колишньому чоловікові, молодець королева!!!», «Як Ви чудово виглядаєте😍 Кароліночка не намилуватися Вами😍 Ну така красуня😍 Люблю і захоплююсь❤️😘», «Які ніжки у вас 😍🔥», «найшикарніша😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥я теж дуже хочу на море😻😻��сподіваюся, що скоро всі наші бажання здійсняться🤞🏻🤞🏻🤞🏻», - пишуть в мережі.

Серед тих, хто не встояв після спокусливого фото, виявився і співак Сергій Лазорев, якому не раз приписували роман з Лорак. Він відреагував на знімок «лайком».

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.