34-річний норвезький скрипаль і співак з білоруськими корінням Олександр Рибак, переможець "Євробачення-2009", розповів, чому підсів на снодійне

Як передає Politeka.net, зірка поділився свіжими кадрами та історією з життя в своєму мікроблозі в Instagram. Як відомо, Рибак нещодавно зізнався, що бореться із залежністю від лікарських препаратів. Одним з них є снодійне.

Олександр повідав причини, чому не міг спати і що його змусило звернутися за допомогою препаратів.

За словами скрипаля, він має дуже чутливу натуру - дійшло до того, що може позбутися сну, подивившись погані новини на телебаченні або фільм жахів.

Але одна з причин вибивається з ряду - виявляється в підлітковому віці Олександр зазнав нападу однолітка, що дуже сильно на нього вплинуло.

"Багато хто з вас питали мене, чому я почав приймати снодійне.😅 Ну, все своє життя я був дуже чутливим. 👦🏻 Коли я вперше в дитинстві випадково подивився новини по телевізору, я не міг спати або розмовляти протягом багатьох днів. У 14 років хлопець вдарив мене в живіт так сильно, що це назавжди надломило мою нервову систему; Моя перша любов 🖤, мій перший фільм жахів 😰, всі ці емоції приносили безсоння. Таким чином, ви можете собі уявити, як важко було заснути, коли я відвідав найбільше музичне шоу в світі! 🌍", - відверто поділився Рибак.

В даний час співак, вперше за останні 11 років, може спати без ліків. Рибак розповів, як добився такого результату. За його словами, потрібно знайти своє "щасливе місце", яке розслабляє. Для нього це - піаніно.

"... і грати Дебюссі і Рахманінова, поки я не відчую сонливість. А яке ваше щасливе місце? Знайдіть таке, потім лягайте спати і мрійте про щось приємне 😋", - порадив музикант.

Користувачі кинулися коментувати пост Рибака:

"Рада, що все налагоджується! 🤗♥️"

"Велике спасибі за те, що ділишся"

"Моє щасливе місце - моє ліжко 😂❤️"

"Я такий радий, що ти знову спиш, Олександр. Ми любимо тебе так сильно. Не забувай це"

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