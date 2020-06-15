Стало відомо, хто може втратити пільги після ініціативи Мінсоцполітики

Про це пише Сьогодні.

Відомство пропонує частково передати повноваження щодо надання пільг соціально незахищеним категоріям на місця.

Відповідно до законопроекту, на місця хочуть передати пільги по установці і оплаті стаціонарного телефону, а також питання надання права на безкоштовний проїзд.

У новому документі прописано, що пільги на проїзд будуть надаватися на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування та виплачуються у встановленому ними порядку і розмірах". Але яким буде рішення місцевої влади – зберігати пільги або відмовитися від них – залежатиме від можливостей місцевого бюджету.

Також законопроект передбачає можливість надання пільг у грошовому еквіваленті - місцевим пільговикам можуть доплачувати певні суми, проте проїзд у громадському транспорті вони повинні будуть сплачувати на загальних підставах.

Мінсоцполітики планує передати на місця на розсуд відразу чотири пільги:

Безкоштовний проїзд у всіх видах міського та приміського транспорту на території України або в межах адміністративного району (в залежності від пільгової категорії);

Право безкоштовного або 50%-ного проїзду постійно, раз на рік або раз на два роки (залежно від пільгової категорії) до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом;

Знижка 50% від вартості проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Право позачергового або першочергового придбання квитків.

У законопроекті йдеться, що за ініціативи Мінсоцполітики частково або без пільг можуть залишитися багато категорій пільговиків, оскільки остаточне рішення буде виносити місцева влада:

інваліди-"чорнобильці" 1-й і 2-ї категорії;

діти-"чорнобильці" з інвалідністю;

особи з інвалідністю I і II групи, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують інвалідів I групи та дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

реабілітовані жертви репресій;

особи з інвалідністю, яку вони отримали під час проходження військової служби;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Нацполіції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України;

екс-в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового утримання їх батьків;

дружини померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не вступили в шлюб повторно;

Варто додати, що нововведення винесені на обговорення, і незабаром Мінсоцполітики може передати скандальний закон на затвердження в Парламент.

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