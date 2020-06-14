Журналіст Андрій Пальчевський обурився, скільки людей з "Квартал 95" президент Володимир Зеленський "підтягнув" в політику.

Як повідомляє Politeka.net, він прокоментував свіжі підрахунки "Комітету виборців" в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

"У нас кожен рік, враховуючи історію походження президента, спустошується той чи інший місто, селище або область: від Чернігова до Кривого Рогу. Цікаво подивитися на карту кумівства Зеленського. Ви пам'ятаєте вислів про те, що не буде, і ось я був вражений", - заявив Андрій Пальчевський. - "У всього є межа. Я сподіваюся, президент почує, не знаю, чи чує він, Комітет виборців, але 30 чоловік з "Кварталу" - забагато у владі, вам не здається?".

За словами телеведучого, вже немає сенсу лаяти команду діючого президента, яка показала себе у всій красі. Як вважає Андрій Пальчевський, "Слуги народу" з тріском проваляться на місцевих виборах через своїх помилок.

"Щоб протистояти цим моментам, мені здається, вже пора збирати зрілих людей в якусь групу. Люди збираються за принципом собі подібних в зграї, як птиці... Настає час, коли лаяти Зеленського та його "зелену" команду вже непристойно. Все зрозуміло - проїхали повз, кінець... Я впевнений, що не проголосують, вони не наберуть 5%, у великих містах буде повний провал. І цей провал обумовлений, в першу чергу, кадровою політикою", - підсумував Андрій Пальчевський.

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