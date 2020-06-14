Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий перетворився на нинішнього головного ворога українців під час свого нового виступу

Фрагмент з нового випуску «Вечірнього Кварталу» з'явився на офіційній сторінці Студії в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрлльте сторінку вниз).

Так, Кошовий у новому номері перевтілився у той самий китайський вірус, який зараз бушує в усьому світі, включаючи Україну. Для цього гумористу довелося надіти на голову велику зелену шапку у вигляді вірусу.

В номері Кошовий від імені шкідливої хвороби «дякує» українців за те, як вони допомагали її поширенню.

«Життєрадісні ви люди українці - посмішки видно. Ви ж єдині в світі, хто маски на підборідді носив! А які ви доброзичливі! Люди виходять на вулиці, зустрічають мене, на шашлики запрошують…», - пожартував артист на актуальну тему.

Він також подякував українцям за те, що вони нібито вирішили лікувати вірус горілкою, зазначивши, що вона, як і сама хвороба, вбиває організм, але тільки повільніше.

Українці тут же почали обговорювати номер в коментарях. При цьому з'ясувалося, що жарт з вірусом оцінили не всі.

«Ага не смішно але лисий після бодуна», «Сподіваюся хоч це не сперли у Дизель-шоу», «Випуск клас, Женя, як завжди на висоті і до речі без Зе нітрохи не гірше, а навіть навпаки», «Квартал, коли вас розформують?», - пишуть люди.

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