View this post on Instagram

"Життєрадісні ви люди, українці - посмішки видно. Ви ж єдині в світі, хто маски на підборідді носив! А які ви доброзичливі! Люди виходять на вулиці, зустрічають мене, на шашлики запрошують..." Повний випуск нового "Вечірнього Кварталу" за посиланням в профілі. #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95