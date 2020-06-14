Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару потрясла мережу пікантним вбранням на морі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Для знімка Ірина Сопонару позувала на пляжі у дуже відвертій сукні з величезним декольте. Завдяки вдалому ракурсі, красуня блиснула своїм бюстом - можна помітити, що під вбранням немає нижньої білизни. Крім того вона - млосно дивиться в камеру, а її розпатлане волосся надають образу ще більшої пікантності.

"Головне в житті любов... , все інше ілюзія💙 Трохи Вам ніжностей, від Сопонару, в стрічку🌊", - підписала знімок актриса.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Ірини Сопонару і залишили багато приємних коментарів:

"Іринка ти просто бомба просто кайф як ти там справи твої як?❤️😍"; "Нереально красива😍"; "Ірочка, ти дуже красива 😍🔥"; "Милашка"; "Симпатюля)"; "Безумовно сама ніжна красуня😍😍😍".

Раніше Ірина Сопонару показала не менш гаряче фото, для якого наділу бузковий наряд з жовтою вишивкою і зробила яскравий макіяж. Актриса спустила сукню з одного плеча, і стало помітно, що вона не одягла бюстгальтер.

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