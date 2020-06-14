В понеділок 15 червня Україна опиниться під впливом відразу декількох циклонів, які принесуть грози, шквали та град

З новим прогнозом погоди українців ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Синоптик прогнозує дощі по всій території нашої країни, крім східних областей, там істотних опадів не передбачається.

Крім того, Діденко попередила про те, що літні грози можуть провокувати шквали і град.

Вітер прогнозується південно-східний, помірний, часом поривчастий.

«У понеділок сьогоднішній рахат-лукум ще триватиме. У більшості областей України протягом дня очікується + 25 + 28 градусів, на Сході, а також в Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході + 20 + 27 градусів», - написала вона.

В столиці 15 червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень + 25 + 28 градусів.

«В найближчим часом у Києві передбачається волога погода з локальними дощами (діаграма), у другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться», - повідомила Діденко.

Раніше ми повідомляли, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.

Як розповіли очевидці, деякі грудочки льоду досягали розмірів курячого яйця і мали щербини.

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