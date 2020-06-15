Зірки, які підкорили серця мільйонів, не бояться змінювати свій імідж і іноді йдуть на ризиковані кроки
Красуні попри те, що встигли завоювати серця не лише талантом, але і зовнішністю, зухвало змінюють зачіски та іноді стають невпізнанними, повідомляє Politeka.net.
Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Величне століття", підкорила зовнішнім виглядом. Зірка мала довгими рудими локонами, але сміливо відрізала їх і постала з короткою стрижкою.
Російська балерина Анастасія Волочкова - блондинка. Зірка носить коротку стрижку та іноді накладні хвости. А всього кілька років тому вона хвалилася довгим волоссям.
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Російська співачка, бізнесвумен Ольга Бузова на початку цього року постала з короткою стрижкою. У зірки було довге волосся, але красуня часто коротко стрижеться і без всякого страху змінює зачіски.
36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко нещодавно кардинально змінила зовнішність. Красуня кілька разів коротко стриглася і змінювала колір волосся. Зараз вона виглядає так:
Українська співачка Злата Огневич підкорила всіх своєю натуральною красою. Артистка, анітрохи не боячись, обстригла довге волосся і тепер ходить з коротким волоссям, й не стала менш приваблива.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі не перестає дивувати фанатів своєю прекрасною і нев'янучою зовнішністю, а на цей раз вона показала свою дивовижну красу вдома. Актриса зробила селфі, знявши своє обличчя крупним планом.
Нагадаємо, що грайлива Злата Огневич похвалилася ідеальним тілом в крихітному топі: "Дівчина на мільйон".
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич без ліфчика посвітила пікантними місцями на вулиці: "Солодке покарання".
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