Після того, як Кейт Міддлтон швидко освоїлася в королівській родині, вона може нехтувати деякими правилами

Про це пише Joinfo.

Кейт Міддлтон намагається дати своїм дітям все найкраще, тому не соромиться порушувати одне з правил, яке стосується спадкоємців.

Справа в тому, що герцогиня Кембриджська намагається мінімізувати присутність нянь в життя її дітей, і тому сама охоче виконує материнські обов'язки. Наприклад, вона самостійно забирає своїх дітей зі школи, що не вітається в Букінгемському палаці.

Більш того, Кейт Міддлтон відкрито публікує інформацію про своїх дітей в соціальних мережах. Вона розповідає, як спадкоємці королівської сім'ї розвиваються, і це, на думку Міддлтон, не залишає приводів для домислів серед ЗМІ.

Також Кейт Міддлтон любить самостійно робити портрети своїх спадкоємців, порушуючи ще одне з правил палацу. Вона не довіряє королівським фотографам і впевнена, що на її світлинах діти постають в кращому світлі.

Раніше ми розповідали про новий королівський конфлікт. Кейт Міддлтон продовжує боротьбу з виданням Tatler, яке опублікувало образливу статтю про герцогиню, де її порівнювали з Меган Маркл.

Але головна причина обурення герцогині Кембриджської зовсім в іншому.

«Вона дуже хоче припинити постійні порівняння між собою і Меган Маркл», - стверджує обізнане джерело.

За словами інсайдера, факт, що Кейт Міддлтон подає судовий позов проти Tatler, знову розглядається в контексті суперництва з Меган Маркл, яка з принцом Гаррі втекла у США.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.