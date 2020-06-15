Ці зірки виглядають дуже привабливо

Так вже буває у дівчат: кучеряві хочуть пряме волосся, і навпаки

Зірки не є винятком, передає Politeka.net. Ці красуні випрямляють свої локони, а деякі пишаються розкішними кучерями. Наприклад, як Настя Каменських.

Українська співачка, дружина Потапа, рідко випрямляє свою кучеряву шевелюру і тим самим не втрачає своєї унікальності. Красуня виглядає просто чудово, а кучерики надають її образу якоїсь юності і грайливості.

Цього не скажеш про іншу українську поп-діву Ані Лорак. Зірка має від природи кучерявою шевелюрою, але вже давно випрямляє волосся.

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, давно випрямляє волосся, але, як говориться, інтернет все пам'ятає. У мережі можна побачити безліч фото, де герцогиня Сасекська позує з кучерявою копицею на голові.

Голлівудська актриса Ніколь Кідман давно висвітлила і випрямила волосся, але багато хто пам'ятає, як вона виглядала в молодості. Велика копиця волосся, пухкі щічки і дитяча посмішка - саме так і виглядала Кідман.

Дженніфер Лопес від природи кучерява, але найчастіше вона носить пряме, а також накладне волосся. Зірка дуже приваблива і вміє приємно дивувати зовнішністю.

Нагадаємо, Настя Каменських розкрила джинсовий наряд і покрасувалася значними об'ємами в тісному топі і супроводила фото словами з пісні Savage, яку виконує Megan Thee Stallion.

«Я дика. Шикарна, з претензією і зухвала», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на дні народження дочки Ані Лорак, Соні, користувачам мережі вдалося розглянути 26-річного саунд-продюсера Black Star, коханого співачки Єгора Гліба.

Скріншот з сімейного відеозапису тут же сполохав соціальну мережу.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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