Дочка української виконавиці Олі Полякової Маша похвалилася ідеальною фігурою в білому міні й розповіла, як провела випускний

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ось так я провела свій випускний з 9 класу. У цій школі я провчилася 9 чудових років , які я ніколи не забуду!! Спасибі вам усім , хоч я і йду , я завжди буду мыслено з вами , мій улюблений 9а клас ❤️❤️❤️ Поки пишу цей коментар плачу», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Полякова-молодша позує в білому міні-сукня, демонструючи бездоганну фігуру. На іншому знімку дівчина позує, задерши руки і прикривши обличчя очками. Також в мережу потрапив знімок із закладу, де діти святкували випускний. Як можна помітити, що не всі з них були в масках.

Як повідомлялося раніше, не так давно дівчина розповіла, що почала нові відносини. Майбутня модель вразила фанатів зухвалим чином і навіть встигла поцілуватися на камеру, чим викликала ажіотаж у мережі. Справа в тому, що Маше Полякової не так давно виповнилося лише 15 років, тому увага до юній зірці завжди прикута особливо сильно, повідомляє Politeka.

На новому кадрі дівчина вирішила показати, як прогулялася місто з молодим чоловіком, ім'я якого вона ретельно приховує, а його особа не показує.

На знімку, опублікованому в Instagram, пара зображена в захисних масках. У підписі до світлини Маша назвала бойфренда своєю любов'ю.

"Моя любов", - лаконічно зазначила Маша.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

А ще Politeka писала, що Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінської.

Також Politeka повідомляла, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині.