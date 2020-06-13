42-річна діва Монро шоувумен, актриса і блогер, відома ще як Монрітта, показала, як коротає вечір на вихідних

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашній обстановці, хоча і при повному параді - з традиційним яскравим макіяжем, білою перукою і численними прикрасами.

В цей раз Монро схилилася над келихом з вмістом бурштинового кольору і замріяно подивилася вгору.

"ВечірОК😋 А у вас шо? #неугомоннаяМонро Пи.си.: чую гуркіт грому🌩 Так! Так! Дайте дощу🌧", - поділилася своїм бажанням зірка.

Шанувальники травесті-діви кинулися обговорювати її фото, а також грозу, що наближалася:

"Бухаєте? - тоді ми йдемо до вас ! 😁" - "елегантно прибухіваємо🍷"

"Винце)"

"Бокали Агооонь😍♥️ де такі взяти?🙏"

"Аналогічно, у нас дощ, град і грім. Але заскочити вчасно додому встигли 💖💖💖"

"Бренді👌😇"

"Лежу на протязі посеред квартири в позі загораючого тюленя..😅😅 Гримить добре, сподіваюся також круто поллється 🌧️"

Раніше ми повідомляли, епатажна Монрітта позувала в червоній сукні зі спокусливим декольте. Зірка нахилилася, щоб втягнути в себе аромат білих лілій і пустотливо подивилася в камеру.

У підписі діва зізналася, що через спеку "тане як пломбір" і мріє про те, щоб повернувся дощовий травень. Як бачимо в пості вище, бажання знаменитості збулося.

"Боже, а я кайфую від спеки. Ніколи ще вранці не хотілось так рано прокидатися і ніколи ще моторчик в одному місці так не гудів!"; "Я теж вчора танула🤣 Тільки не як пломбір як жир на сковорідці ✌️", - писали їй в коментарях.

Нагадаємо, травести-діва Монро здивувала одкровенням про Трампа, секрет розкритий.

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