Стало відомо, чого чекати українцям на економічному терені найближчим часом

Економіст Олег Пендзин спрогнозував, що чекає економіку України в майбутньому, передає видання Обозреватель.

За словами експерта, незабаром країна буде переживати не кращі часи, адже економічна криза продовжить заглиблюватися, а підвищення рівня життя та заробітної плати громадянам, навряд чи варто чекати.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд розповів про подальший розвиток економічної ситуації в Україні аж до 2025 року і дещо погіршив свої очікування, прогнозуючи в 2021 році відновлення рівня ВВП лише на 1,1%, тоді як раніше в організації передбачали зростання на 2,5%.

Експерт прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що найімовірніше, це цифри надалі доведеться коригувати в ще гіршу сторону, адже все буде залежати від того, наскільки швидко країна може оговтатися від карантину.

«А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих коронавірусом, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити лише в минулому часі», – сказав Олег Пендзин.

При цьому фахівець підтвердив, що Україна дійсно входить у часи важкої і затяжної кризи, тому ніяких поліпшень до кінця поточного року точно чекати не варто.

«Гарантовано до кінця 2020 року нічого не буде. У кращому випадку в січні наступного року у нас буде 1% зростання. А це, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному зросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року», – пояснив експерт.

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