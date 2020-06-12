Модель Олена Преснякова, яка припадає невісткою Аллі Пугачовій, підкорила фанатів нескромними знімками

Про це пише Politeka.net.

Кадри з нескромної фотосесії дружина онука Алли Пугачової опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На жарких знімках можна побачити оголену модель Олену Преснякову, яка прикрила свої принади великим капелюхом, а заради яскравих кадрів одягла лише прикраси і білі трусики.

"Мені невластиво виставляти такі фотографії, але на що не підеш заради мистецтва, тим більше, коли на терезах -6 кг за час карантину. Спасибі моїй улюбленій за такі кадри. Яка фотографія подобається більше?", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі здивувалися, як Олені Пресняковій за такий короткий проміжок часу вдалося скинути 6 кілограмів, та захопилися її красою.

"Ти гарна!", "Вогонь, дуже класна!", "Олена, я тебе обожнюю. Чекаю в гості!", "Казково красива ти і фото бездоганні! Цікаво, ти б погодилася знятися для журналу Maxim?", "Дуже красива і жіночна серія", "Ти така гарна, подружка", "Єдина схудла людина на карантині", "Чарівна!", "Дуже красива! Космос", - написали вони в коментарях під снимками.

До цього ми писали про те, що на одному з недавніх знімків відома російська модель Олена Преснякова постала в одній крихітній білій маєчці, спустивши з плечей верхній одяг.

Тканину майки натягнулася на пишних принади Олени. Глибоке декольте дозволило насолодитися соковитим виглядом.

Тонкі бретельки ледь утримували груди зірки, і здається, ось-ось зісковзнуть з плечей. Завершили образ моделі прикраси на шиї.

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