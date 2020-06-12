Герцогиня Кейт Міддлтон переживає черговий конфлікт з британською пресою

Про це пише таблоїд The Daily Mail.

За інформацією журналістів, Кейт Міддлтон продовжує боротьбу з виданням Tatler, яке опублікувало образливу статтю про герцогиню, де її порівнювали з Меган Маркл.

Але головна причина обурення герцогині Кембриджської зовсім в іншому.

«Вона дуже хоче припинити постійні порівняння між собою і Меган Маркл», - стверджує обізнане джерело.

За словами інсайдера, факт, що Кейт Міддлтон подає судовий позов проти Tatler, знову розглядається в контексті суперництва з Меган Маркл, яка з принцом Гаррі втекла до США.

"Кейт була надзвичайно засмучена статтею в Tatler, тому що вона прагне раз і назавжди припинити проводити будь-які паралелі між собою і Меган", - пояснив екс-королівський експерт Дункан Ларкомб.

За його словами, західна преса зазвичай «використовує Кейт Міддлтон як палицю, якою можна побити Меган Маркл».

Що стосується принца Вільяма, то він болісно реагує на порівняння своєї дружини з дружиною брата, принца Гаррі.

«Вони всі ніби хочуть провести межу в піску, тому що зайшли занадто далеко», — підсумував Ларкомб у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон довели до відчаю. Герцогиня слідом за Меган Маркл має намір судитися проти видання Tatler за публікацію неправдивої та образливої статті про дружину принца Вільяма.

В статті журналісти назвали Кейт Міддлтон "болісно худою" і заявили, що між Меган Маркл і дружиною Вільяма були постійно якісь конфлікти.

Герцоги Кембриджські вже направили до видання вимогу видалити статтю, яку журналісти назвали "Катерина Велика".

Також у своїй статті британські журналісти порівняли герцогиню Кембриджську з покійної принцеси Діани і заявили, що принц Вільям нібито потрапив під вплив матері Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.