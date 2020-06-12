Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова засвітила свої принади на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася пікантним кадром на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому фото співачка відпочиває на пляжі в Одесі. Вона позує на матраці біля самого моря, одягнена в обтягуючий купальник-боді оранжевого кольору. Наряд виявився настільки тісним, що "просвітив" всі пікантні подробиці на тілі красуні, а до того ж - схожий на обмундировку рятувальників. У такому образі дівчина переплюнула навіть Памелу Андерсон.

Міша Романова поклала ногу на ногу і відкинула руку за голову, спершись другий про матрац. Вона млосно дивиться вдалину крізь сонцезахисні окуляри.

"Особисто я, дуже люблю Одесу! Люблю за море, сонце і нереальну атмосферу свята. Думаю, вечірки в Одесі нічим не поступаються знаменитим вечірок на іспанській Ібіці!", - написала артистка.

Користувачі соцмережі по достоїнству оцінили пишність Романової в коментарях:

"Люблю цей купальник😻 Красива"; "Воу-воу-воу! Жінка, легше будь ласка😍 Так само і інфаркт можна отримати"; "Красуня"; " вау сексі гаряча штучка ))) як погодка".

Раніше Міша Романова позувала для фото в рожевій сукні з непристойно високим розрізом знизу і дуже глибоким декольте, яке практично оголила бюст знаменитості. Дівчина блиснула своїми достоїнствами, доторкнувшись пальцями до шиї і млосно задерши підборіддя. Лямки її сукні при цьому сповзли на плечі, відкриваючи хвилюючий "пейзаж".

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