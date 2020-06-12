Дружина співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала цікаві розваги зі своїм чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, екс-солістка "ВІА Гри" опублікувала архівний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому кадрі Альбіна Джанабаєва стоїть поруч з Валерієм Меладзе в дивному образі. Вона вбралася в довгу сукню, обтягуючі бюст, а на голову наділа вінок і польових квітів, але найголовнішою родзинкою став величезний надувний фламінго на талії. В такому вигляді вона з'явилася в залі ресторану.

Судячи по обличчю Валерія Меладзе, зовнішність Альбіни вбила його наповал. На фото виконавець здивовано дивиться на свою благовірну, яка навіть трохи зніяковіла. Ймовірно, Меладзе не очікував побачити свою дружину в такому вбранні.

Користувачі соціальної мережі прокоментували незвичайний образ Альбіни Джанабаєвої, а деякі навіть запропонували назву знімка:

"Царівна - лебідь і цар Салтан!😂😂😂"; "Так ось ти який, рожевий фламінго.. 😂😂"; "Дуже гарна й чоловік під стать🍀🍀🍀"; "Царівна лебідь в рожевому кольорі😃😃😃"; "Птах щастя ВМ 😂❤️"; "Застрибуй, красунчику"; "Ну що красивий мій, поїхали купатися!? 😂".

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

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