Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком показала, як проходять будні дому після проекту

Зараз дівчина займається улюбленою справою і вражає свою аудиторію незвичайними і чуттєвими промовами, а також авторськими віршами. При цьому Дана не боїться розповідати про власні почуття, а також показувати, як змінилося її життя після проекту. Як відомо, дівчина програла у фіналі своєї головної суперниці - Даші Ульяновій, пише Politeka.

Так, в цей раз дівчина показала, як проводить вільний час вечорами. Але заінтригувала деталлю: хтось фотографував дівчину, поки та позувала з пляшкою вина:

«Ось такий він - вечір «сильної і незалежної»: з котиком, що шокований і вином 🐱🍷😁⁣⁣⠀А якщо серйозно, то котика у мене немає, а от вино - люблю. Зокрема, біле сухе. Зокрема, @villakrim ❤️

І мені дійсно подобається смакувати ним за вечерею як на самоті, так і в компанії друзів :) Вино завжди ніби підсилює смак страви і приводить в порядок думки, хаотично збираються протягом дня 🙃⁣⁣⠀ Я не пропагую алкоголь. Але вважаю, що якщо в міру, наприклад, келих білого сухого перед сном, то це нікому не зашкодить 🤗⁣⁣», - написала Дана.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Про, це єдина вілла яку я можу собі дозволити», «Гарний КІТ У КРАСИВИХ ручках👍 😘😆 ЩО НАВІТЬ ВИНЬЧИК загубився ДЕСЬ НА ФОТО 😆👍👍👍👍», «Не тільки котиком і вином)) хтось же це відобразив😉», «Дана завдяки тобі у мене є стимул до кращого життя, спасибі що ти є❤️🍩🍩🍩🍩🍩», «Це твій Котик, як звуть? 😍😍😍», «Важко напевно бути сильною і незалежною ?! А вінчик за вечерею теж люблю😁№, №Така жінка, як ти, має більш витончені смаки ніж ось ця бурда🤪 Але для реклами можна сфотографуватися 😏😉 В цілому фото гарне і ти з котиком 👍🏼😍»., «А хто робив фото «сильна і незалежна»?».

Також Дана розповіла, що переглянувши вчора фінал, чесно зізнається - вона не змогла не розплакатися, адже це було дуже несподівано.⁣⁣ ⠀

«Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк» за всі ті емоції, які я отримала, по мурашки від закоханості, за натхнення і ... за Макса :) Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, залишиться в серці і спогадах назавжди. ⁣⁣⠀Як співає Валерій Меладзе, «... було все відчайдушно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Тому не співчувайте мені, будь ласка 🙏🏼 Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття, - написала Дана.

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