Знаменита українська співачка Віра Брежнєва презентувала нову музичну композицію разом із співаком Монатиком
Як відомо, співачка тривалий час перебувала на карантині, доглядала за дитиною і чоловіком, а з ослаблення режиму самоізоляції взялася за роботу над своїми новими проектами. На цей раз вона, разом з Дмитром Монатиком, записала нову оригінальну композицію "Вечериночка", пише Рoliteka.net.
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Так, спеціально до літнього сезону артисти навіть встигли зняти новий кліп. Дует представив танцювальний трек "Вечериночка", кліп для якого зняла режисер Таню Муиньо. Сам відеоролик був знятий у стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).
"Яким би це літо не було... Ми віримо, що побачимося, обнімемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, як можна швидше. Ми обов'язково станцюємо, що вміємо. А танці адже вміють піднімати будь-який настрій. Плюс... Літо прийшло. Так що ми без домашніх вечериночек залишити не посміємо Вас. Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня. І пам'ятайте... про танці. Адже танці — це кожною миттю насолода!», – заявили Дмитро і Віра.
А ось користувачі мережі виявилися вельми красномовні, поспішивши зі своїми коментарями:
«Чим Вірою треба було знову з Надею фіт зробити))», «Пісня не дуже. І Віра лишнея!!!!!», «якась не дуже вдала пародія на кліп Барських Лей не шкодуй:)», «Монатік - Король! Брежнєва – відстій», «Брежнєву всі звикли бачити в спокійному стилі,,,не йде їй цей драйв, не співчуває ні віком, ні характеру», «Хотілося б потанцевальней треку) та й голос Брежнєвої залишає бажати кращого», «Монатік як завжди супер, а от на Віру треба дивитися, а не слухати, а то таке враження що вона на бек вокалі у Діми», «Музика забиває вокал. А де партія Віри? Її зовсім не чутно. Вибач за чесність, не люблю лестити навіть тим кого люблю.», «Ех Надійку Дорофєєву б сюди. Прям чую її голос. Ну не вміє Віра співати(( Відчуття, що Діму попросили її взяти».
Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників на самому початку літнього сезону, Віра представила кілька кадрів в моднм купальнику нюдового відтінку.
Віра з'явилася на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.
Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.
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