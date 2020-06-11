Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова порадувала шанувальників і показала свого ідеального красеня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Веранда удачі!🌺😊 А як красиво підстрижений наш котик Лаккі…», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Волочкова позує в спортивній кофті і синіх штанях, демонструючи свій домашній цибуля. А на руках у зірки красується її котик Лаки.
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Уточнимо, що користувачі мережі не змогли що-небудь сказати, незважаючи на те, що балерина викинула фотографію у себе на сторінці. Волочкова закрила можливість коментувати її фото з-за надмірної критики.
До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова показала свого пухнастого красеня.
Анастасія часто ділиться фото в своєму Instagram і нерідко показує свого улюбленця кота по кличці Лаккі.
Так, на недавньому знімку вона взяла улюбленця на руки. Було видно, що котик не такий пухнастий, як зазвичай, мабуть тварина підстригли. Красень з великими очима сидів смирно на руках, при цьому дивлячись убік: "Ух, який"
Волочкова була в блакитному костюмі з копюшоном. Балерина розпустила короткі волосся, і красиво поклала їх.
На обличчі зірки виділялися тільки брови, можливо, на ній не було макіяжу.
Нагадаємо, що скандальна Волочкова виставила напоказ свою пишність в шортах: "ну і видовище".
А ще Politeka писала, що Анастасія Волочкова зізналася про особисте життя: "Покликав до себе мільйонер...".
Також Politeka повідомляла, що Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця: тут і шпагат не потрібен.