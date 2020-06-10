Настя Каменських порадувала шанувальників грайливим домашнім образом

Популярна українська співачка опублікувала новий знімок у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірка звернулася до своїх шанувальників і розповіла їм про свій майбутній ефір.

«Від кожного прямого ефіру з вами я отримую величезне задоволення! Тому проведу ще один вже завтра о 20:00! Я поділюся особистим досвідом досягнення цілей!», - написала Каменських.

Вона пообіцяла розповісти про мотивацію та успішний тайм-менеджмент, а також про те, як йти до своїх мрій.

Свій пост Настя супроводила милою домашньої фотографією. На ній зірка сидить на підлозі у «рваних» джинсах і ніжній різнобарвній толстовці. На ній мінімум макіяжу, а її хвилясте волосся вільно спадає на плечі без будь-якого укладання.

Шанувальники зірки бурхливо відреагували на її публікацію.

«Настя розповідайте про мрії і досягнення. Ви неймовірна. Поділіться, як ви цього досягли. Може є секрети», «Красуня. Як завжди», «Ну скажи, чого ти така красива», «Просто кексик», «Настя, ви дуже гарна, цікава і надихаюча», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Каменських поділилася новою сімейною фотографією зі своїм чоловіком в Instagram.

На фото закохана пара позує на природі в оточенні буйної зелені. Настя і Потап обидва одягнені в прості білі сорочки, при цьому Каменських вирішила розстебнути свою трохи нижче, ніж було потрібно.

Потап міцно притискає до себе дружину, нахилившись до неї ближче, а Настя зажмурила очі від задоволення і дуже чуттєво пригорнулася до чоловіка. Пара на фото виглядає по-справжньому щасливою.

Нагадаємо, радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна».

Як повідомляла Politeka, тренер Насті Каменських показав, як правильно віджиматися.

Також Politeka писала, що Потап приголомшив домашнім фото Каменських без макіяжу і понтів.