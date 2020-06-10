Настя Каменських порадувала шанувальників грайливим домашнім образом
Популярна українська співачка опублікувала новий знімок у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, зірка звернулася до своїх шанувальників і розповіла їм про свій майбутній ефір.
«Від кожного прямого ефіру з вами я отримую величезне задоволення! Тому проведу ще один вже завтра о 20:00! Я поділюся особистим досвідом досягнення цілей!», - написала Каменських.
Вона пообіцяла розповісти про мотивацію та успішний тайм-менеджмент, а також про те, як йти до своїх мрій.
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Свій пост Настя супроводила милою домашньої фотографією. На ній зірка сидить на підлозі у «рваних» джинсах і ніжній різнобарвній толстовці. На ній мінімум макіяжу, а її хвилясте волосся вільно спадає на плечі без будь-якого укладання.
Шанувальники зірки бурхливо відреагували на її публікацію.
«Настя розповідайте про мрії і досягнення. Ви неймовірна. Поділіться, як ви цього досягли. Може є секрети», «Красуня. Як завжди», «Ну скажи, чого ти така красива», «Просто кексик», «Настя, ви дуже гарна, цікава і надихаюча», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Каменських поділилася новою сімейною фотографією зі своїм чоловіком в Instagram.
На фото закохана пара позує на природі в оточенні буйної зелені. Настя і Потап обидва одягнені в прості білі сорочки, при цьому Каменських вирішила розстебнути свою трохи нижче, ніж було потрібно.
Потап міцно притискає до себе дружину, нахилившись до неї ближче, а Настя зажмурила очі від задоволення і дуже чуттєво пригорнулася до чоловіка. Пара на фото виглядає по-справжньому щасливою.
Нагадаємо, радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна».
Як повідомляла Politeka, тренер Насті Каменських показав, як правильно віджиматися.
Також Politeka писала, що Потап приголомшив домашнім фото Каменських без макіяжу і понтів.